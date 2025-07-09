Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предлагает обязать банки уведомлять клиентов о повышении тарифов на платежи и переводы не позднее чем за три месяца до их изменения, передаёт BAQ.KZ.

Соответствующий проект постановления вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 21 июля.

Согласно документу, инициатива направлена на повышение прозрачности и защиты прав потребителей финансовых услуг.

В частности, предполагается:

ввод трёхмесячного уведомительного периода при изменении тарифов на переводы и платежи;

обязательное размещение на сайтах банков онлайн-калькуляторов, чтобы клиенты могли заранее рассчитать размер ежемесячных платежей по кредитам;

учёт потребностей маломобильных граждан и людей с инвалидностью при организации банковского обслуживания;

установление срока ответа на обращения клиентов — не более 15 рабочих дней с момента поступления запроса.

По мнению регулятора, эти меры повысят финансовую доступность, обеспечат понятные и открытые условия кредитования и улучшат качество клиентского обслуживания.

Ранее ряд казахстанских банков увеличили комиссии за переводы на карты других банков. В частности, в январе этого года комиссия за такую операцию была поднята с 150 до 200 тенге. При этом многие пользователи жаловались на отсутствие официальных уведомлений о повышении стоимости услуг.

Проект постановления сейчас находится на стадии обсуждения. Принятие новых правил может обязать банки действовать более прозрачно и учитывать интересы клиентов.