Казахстанские борцы завоевали семь медалей на чемпионате мира U23
19 Октября 2026, 11:42
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19 Октября 2026, 11:4219 Октября 2026, 11:42
155Фото: @olympickz
Сборная Казахстана завершила чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 23 лет в Лас-Вегасе с семью медалями.
В активе команды три золота, одно серебро и три бронзы.
В вольной борьбе чемпионом мира стал Мерей Базарбаев в весовой категории до 57 кг.
Еще два золота Казахстану принесли борцы греко-римского стиля. Айбек Айтбеков победил в категории до 60 кг, Юсуф Ашрапов стал первым в весе до 72 кг.
Темирлан Турдакын завоевал серебро в категории до 87 кг.
Бронзовыми призерами стали Арсен Жума в весе до 55 кг и Джохар Узаров в категории до 130 кг.
Еще одну бронзу Казахстану принесла Шугыла Омирбек. Она заняла третье место в женской борьбе в весовой категории до 55 кг.
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