Казахстанские борцы завоевали семь медалей на чемпионате мира U23

Сборная Казахстана завершила чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 23 лет в Лас-Вегасе с семью медалями.

В активе команды три золота, одно серебро и три бронзы.

В вольной борьбе чемпионом мира стал Мерей Базарбаев в весовой категории до 57 кг.

Еще два золота Казахстану принесли борцы греко-римского стиля. Айбек Айтбеков победил в категории до 60 кг, Юсуф Ашрапов стал первым в весе до 72 кг.

Темирлан Турдакын завоевал серебро в категории до 87 кг.

Бронзовыми призерами стали Арсен Жума в весе до 55 кг и Джохар Узаров в категории до 130 кг.

Еще одну бронзу Казахстану принесла Шугыла Омирбек. Она заняла третье место в женской борьбе в весовой категории до 55 кг.