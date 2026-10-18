Казахстанские хоккеистки выиграли бронзу чемпионата Азии в Японии
Национальная сборная завершила турнир крупной победой над Южной Кореей со счетом 5:1.
18 Октября 2026, 13:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
18 Октября 2026, 13:1418 Октября 2026, 13:14
151Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта
Женская сборная Казахстана стала бронзовым призером чемпионата Азии по хоккею с шайбой, который проходит в японском городе Саппоро с 15 по 18 октября.
На турнире казахстанская команда сыграла три матча. Встреча со сборной Японии завершилась поражением со счетом 0:4. Во втором матче наши хоккеистки уступили команде Китая — 1:2.
В заключительной игре сборная Казахстана встретилась с Южной Кореей и одержала победу со счетом 5:1. Благодаря этому результату команда заняла третье место и завоевала бронзовые медали континентального первенства.
За чемпионский титул поборются сборные Японии и Китая.
Самое читаемое