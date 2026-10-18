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Казахстанские хоккеистки выиграли бронзу чемпионата Азии в Японии

Национальная сборная завершила турнир крупной победой над Южной Кореей со счетом 5:1.

18 Октября 2026, 13:14
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пресс-служба Дирекции развития спорта 18 Октября 2026, 13:14
18 Октября 2026, 13:14
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Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта

Женская сборная Казахстана стала бронзовым призером чемпионата Азии по хоккею с шайбой, который проходит в японском городе Саппоро с 15 по 18 октября.

На турнире казахстанская команда сыграла три матча. Встреча со сборной Японии завершилась поражением со счетом 0:4. Во втором матче наши хоккеистки уступили команде Китая — 1:2.

В заключительной игре сборная Казахстана встретилась с Южной Кореей и одержала победу со счетом 5:1. Благодаря этому результату команда заняла третье место и завоевала бронзовые медали континентального первенства.

За чемпионский титул поборются сборные Японии и Китая.
 
 

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