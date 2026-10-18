Казахстанские хоккеистки выиграли бронзу чемпионата Азии в Японии

Женская сборная Казахстана стала бронзовым призером чемпионата Азии по хоккею с шайбой, который проходит в японском городе Саппоро с 15 по 18 октября.

На турнире казахстанская команда сыграла три матча. Встреча со сборной Японии завершилась поражением со счетом 0:4. Во втором матче наши хоккеистки уступили команде Китая — 1:2.

В заключительной игре сборная Казахстана встретилась с Южной Кореей и одержала победу со счетом 5:1. Благодаря этому результату команда заняла третье место и завоевала бронзовые медали континентального первенства.

За чемпионский титул поборются сборные Японии и Китая.



