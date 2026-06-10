Казахстанские пловцы завоевали четыре медали на турнире в США

Пловцы сборной Казахстана завоевали четыре медали на международном турнире в США.

Как сообщили в НОК РК, Айбат Мырзамуратов стал обладателем двух наград. Он победил на дистанции 100 метров брассом с результатом 1:03.33, а также завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров вольным стилем (23.02).

По данным Национального олимпийского комитета Казахстана, серебряным призёром на дистанции 200 метров комплексным плаванием стал Даниил Чужинов, показавший время 2:09.20.

Артур Миронов занял третье место на дистанции 100 метров брассом с результатом 1:03.76.