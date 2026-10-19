Казахстанские шпажисты выиграли этап Кубка мира по фехтованию в Марокко
В финале командного турнира сборная Казахстана одолела россиян со счётом 45:40.
19 Октября 2026, 00:06
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19 Октября 2026, 00:0619 Октября 2026, 00:06
221Фото: НОК РК
Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотые медали этапа Кубка мира в Касабланке (Марокко).
В решающем поединке казахстанские спортсмены победили сборную России со счётом 45:40.
На пути к финалу команда Казахстана обыграла соперников из Турции и Гонконга, в четвертьфинале оказалась сильнее Египта, а в полуфинале одолела сборную Франции.
В составе национальной команды выступили Александр Федотов, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов.
Ранее мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотую медаль летних Азиатских игр в Аичи — Нагое. Эта награда стала для страны первой в данной дисциплине на Азиаде с 2002 года.
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