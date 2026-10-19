Казахстанские шпажисты выиграли этап Кубка мира по фехтованию в Марокко

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотые медали этапа Кубка мира в Касабланке (Марокко).

В решающем поединке казахстанские спортсмены победили сборную России со счётом 45:40.

На пути к финалу команда Казахстана обыграла соперников из Турции и Гонконга, в четвертьфинале оказалась сильнее Египта, а в полуфинале одолела сборную Франции.

В составе национальной команды выступили Александр Федотов, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов.

Ранее мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотую медаль летних Азиатских игр в Аичи — Нагое. Эта награда стала для страны первой в данной дисциплине на Азиаде с 2002 года.