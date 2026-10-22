Казахстанские спутники могут выйти на зарубежный рынок - KGIR-2026

В Казахстане строят крупный завод по производству сыров, расширяют выпуск напитков и рассматривают возможность совместного производства спутников. Часть проектов уже приносит результаты, другие пока находятся на стадии строительства или переговоров. О планах международных компаний стало известно по итогам встреч Премьер-министра Олжаса Бектенова с зарубежными инвесторами в Шымкенте.

Переговоры состоялись на полях IX Kazakhstan Global Investment Roundtable (KGIR-2026). Глава Правительства встретился с руководителями Aksa Energy, Carlsberg Kazakhstan, Solico Group и CONTEC. Обсуждались новые производства, экспорт, энергетика, космические технологии и участие казахстанских предприятий в международных проектах.

В Кызылорде запустили электростанцию за 215 млрд теңге

На встрече с генеральным директором и председателем исполнительного комитета Aksa Energy Наджи Агбалом подвели итоги сотрудничества в энергетике.

Одним из крупнейших совместных проектов стала парогазовая установка в Кызылорде стоимостью 215 млрд теңге.

Станция введена в коммерческую эксплуатацию в июне 2026 года. Ее электрическая мощность составляет 240 МВт, тепловая достигает 277 Гкал/ч.

Объект предназначен для удовлетворения растущих потребностей региона в электроэнергии и тепле.

Стороны обсудили дальнейшие инвестиционные планы Aksa Energy в Казахстане. Какие новые объекты компания может построить, пока не уточняется.

Завод напитков за $344 млн открылся в Алматинской области

С генеральным директором Carlsberg Kazakhstan Вячеславом Мальцевым Премьер-министр обсудил развитие пищевой промышленности, расширение экспорта и сотрудничество с местными поставщиками.

Carlsberg Kazakhstan стала официальным дистрибьютором продукции PepsiCo в Казахстане.

В рамках партнерства компаний 1 октября 2026 года в Алматинской области заработал завод по производству безалкогольных напитков стоимостью 344 млн долларов.

Предприятие рассчитано на внутренний рынок и экспорт. На заводе создано 230 постоянных рабочих мест.

По данным Правительства, доля казахстанского содержания в деятельности Carlsberg Kazakhstan достигла 71,5%.

Теперь стороны рассматривают возможности привлечения большего числа отечественных поставщиков сырья и упаковочных материалов.

В Алматинской области построят завод сыров за 45 млрд теңге

Еще один крупный проект реализует Solico Group.

На встрече с генеральным директором и членом совета директоров компании в странах СНГ Алирезой Мохаммадом Рахими обсудили строительство предприятия по производству сыров в Алматинской области.

Стоимость проекта составляет около 45 млрд теңге.

После выхода на запланированную мощность завод сможет выпускать до 41 тысячи тонн продукции в год. Предполагается создание порядка 450 постоянных рабочих мест.

Сейчас на площадке продолжаются строительно-монтажные работы. Запуск предприятия намечен на 2029 год.

Стороны рассмотрели перспективы открытия новых перерабатывающих производств в аграрных регионах Казахстана, в том числе с расчетом на зарубежные рынки.

Казахстан может начать совместное производство спутников

Отдельная встреча была посвящена космической отрасли.

С основателем и генеральным директором компании CONTEC Ли Сонхи Олжас Бектенов обсудил возможность совместного производства спутников и их компонентов на территории Казахстана.

В числе рассматриваемых направлений развитие наземной инфраструктуры, размещение отдельных производственных процессов в стране и обработка спутниковых данных с помощью искусственного интеллекта.

Обсуждалась подготовка казахстанских специалистов и возможность выхода совместной продукции на зарубежные рынки.

Пока речь идет о перспективах сотрудничества. Конкретные сроки запуска производства, объем инвестиций и параметры будущих спутников в сообщении Правительства не указаны.

Что поручил Премьер-министр

На встречах обсуждалось увеличение доли казахстанского содержания в совместных проектах. Речь идет о привлечении местных производителей, поставщиков сырья и комплектующих, развитии переработки и освоении новых технологий.

Работа ведется в рамках задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

По итогам переговоров Олжас Бектенов поручил профильным министерствам и ответственным организациям оказать необходимую поддержку инвестиционным проектам.

Правительство рассчитывает на дальнейшее расширение производств и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.