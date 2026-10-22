Казахстанские товары хотят вывести на полки магазинов Швейцарии

Казахстанским производителям помогут найти покупателей в Швейцарии и выйти на зарубежные рынки. Для этого в швейцарском городе Шаффхаузен открылся культурно-деловой центр, который будет связывать отечественные компании с иностранными импортерами и торговыми сетями.

Центр начал работу 21 октября. Его создали по инициативе Eurasia Group при поддержке Посольства Казахстана в Швейцарии.

Какие товары Казахстан планирует продвигать

В первую очередь речь идет о продукции пищевой промышленности, сельского хозяйства, металлургии и химической отрасли.

Новая площадка должна помочь казахстанским предприятиям напрямую выходить на зарубежных покупателей, находить торговых партнеров и обсуждать совместные инвестиционные проекты.

В открытии центра участвовали министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев, представители властей кантона Шаффхаузен, компании QazTrade и предприниматели двух стран.

Шаккалиев рассказал о заинтересованности Казахстана в привлечении швейцарских технологий и развитии совместных производств.

Глава QazTrade Нурлан Кулбатыров представил меры поддержки казахстанских экспортеров, которые намерены работать на швейцарском рынке.

Сколько Швейцария инвестировала в Казахстан

По данным, озвученным на открытии центра, с 2005 года швейцарские инвестиции в Казахстан превысили 36,5 млрд долларов.

Товарооборот между странами по итогам 2025 года составил 1,5 млрд долларов.

Инициатор открытия центра, Eurasia Group, работает в Казахстане в сфере сельскохозяйственной техники. Компания вложила в развитие бизнеса 88,5 млн долларов, в том числе в сервисные центры, оборудование и подготовку специалистов.

С 2025 года группа организовала в Казахстане локальное производство сельскохозяйственной техники John Deere.

Помимо деловых встреч, центр будет знакомить швейцарскую аудиторию с казахстанской культурой. На открытии прозвучала музыка в исполнении на домбре и скрипке, а казахстанский бренд Tarbiya представил коллекцию национальной одежды.