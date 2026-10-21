Казахстан намерен расширить экспорт через морские порты Пакистана

Таможенное соглашение с Пакистаном может помочь казахстанским экспортёрам упростить оформление грузов и сократить связанные с этим расходы. Такую оценку дал депутат Курултая, руководитель рабочей группы по законопроекту о ратификации соглашения Бурихан Нурмухамедов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, казахстанские компании сталкивались с трудностями при оформлении грузов, в том числе с длительными таможенными процедурами. Он считает, что сотрудничество двух стран поможет решать эти проблемы.

«Я бы выделил три важных момента. Первое – защита экономических интересов Казахстана. Второе – упрощение перевозки казахстанских товаров. И третье – новые возможности для казахстанского экспорта», – отметил депутат.

Документ предусматривает обмен таможенной информацией. По оценке Нурмухамедова, это поможет быстрее выявлять нарушения, противодействовать контрабанде и пресекать случаи занижения стоимости товаров при таможенном оформлении.

Доставка товаров через порты Пакистана

Отдельно депутат выделил возможности транзита – перевозки казахстанских товаров через Пакистан в другие страны.

По его словам, таможенное соглашение в сочетании с договорённостями о транзитной торговле может упростить доставку продукции через пакистанские морские порты. Ожидаемый эффект – сокращение затрат на прохождение границ и оформление грузов.

Нурмухамедов также отметил интерес для казахстанских производителей к самому рынку Пакистана.

«Мы не должны забывать, что Пакистан – это страна с населением более 250 миллионов человек. Это очень большой рынок, и для казахстанских производителей он представляет большой интерес», – подчеркнул он.

По данным, которые привёл депутат, в 2025 году товарооборот между двумя странами достиг 105 млн долларов. Нурмухамедов считает, что ратификация соглашения создаст условия для дальнейшего роста торговли.

Напомним, Курултай принял в двух чтениях закон о ратификации соглашения между Казахстаном и Пакистаном о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах. Документ подписали 4 февраля 2026 года в Исламабаде.

Помимо обмена информацией, соглашение предусматривает взаимную помощь в предотвращении и расследовании таможенных нарушений, а также сотрудничество в подготовке специалистов.