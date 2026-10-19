Казахстанские товары выходят на рынок Туркменистана: в Ашхабаде открылась торговая полка

В Ашхабаде открылась казахстанская торговая полка в супермаркете HALK MARKET — одном из крупнейших в городе. Проект реализован в рамках договорённостей между Казахстаном и Туркменистаном и направлен на расширение экспорта отечественной продукции, передает BAQ.KZ со ссылкой на QazTrade.

На полке представлено более 20 наименований товаров казахстанского производства, включая муку, макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, растительные масла, напитки, чай, мёд и непродовольственные товары.

Проект реализован в рамках Программы экспортной акселерации QazTrade при поддержке Посольства Казахстана в Туркменистане и содействии торгового представителя. Совместно с казахстанскими производителями и туркменскими партнёрами были согласованы условия размещения продукции, сформирован ассортимент и организованы поставки. Местным бизнес-партнёром выступил основатель сети HALK MARKET Хансахат Бегджанов.

По словам заместителя генерального директора АО «QazTrade» Айнур Амирбековой, открытие торговой полки позволит оценить спрос на казахстанские товары и определить наиболее конкурентоспособные позиции.

«По мере роста продаж мы будем расширять ассортимент, подключать новых казахстанских производителей и поэтапно выходить в другие торговые сети», — отметила она.