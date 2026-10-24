Казахстанские ученые представили свои разработки на форуме стран СНГ в Узбекистане

Казахстанские молодые ученые приняли участие в Форуме молодежи стран Содружества Независимых Государств, который состоялся в городе Хиве в Узбекистане. Международная площадка объединила молодых стартаперов и авторов технологических разработок для обмена опытом и укрепления сотрудничества.

Работа форума была направлена на развитие инновационного потенциала молодежи стран СНГ и расширение взаимодействия в научно-технологической сфере.

В рамках мероприятия участникам представили проект «Молодежная лаборатория». Он ориентирован на объединение молодых исследователей, поддержку научно-технологических инициатив и обмен практическим опытом.

Участие казахстанской делегации способствовало укреплению международных молодежных контактов, развитию партнерских связей и расширению сотрудничества в области науки, технологий и инноваций.