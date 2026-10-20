Казахстанские ученые создали биопрепараты, которые спасают Апорт от бактериального ожога
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанские биопрепараты «Лактин АС» и «Плантарин АС» защитили яблоневые сады от бактериального ожога на 92% и прибавили садоводам больше 2 тонн урожая с гектара. Такие результаты дали испытания в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. Особенно разработка нужна для спасения Апорта, исторического алматинского сорта, который легко поражает эта болезнь.
Препараты сделаны на основе молочнокислых бактерий. Их разработали ученые Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева вместе с Институтом микробиологии и вирусологии.
Испытания прошли прямо в хозяйствах, на площади до 500 гектаров. Специалисты отработали схемы применения и проверили, как препараты работают в реальных садах. На небольших опытных делянках эффективность защиты доходила до 95%.
Лучше всего результаты оказались в Туркестанской области. Там защита сработала на 90–92%, а урожай вырос больше чем на 2 тонны с гектара.
В Алматинской области препараты испытали на Апорте, самом уязвимом к болезни сорте. Эффективность защиты составила до 84%, а дополнительный урожай от 1,5 до 2 тонн с гектара.
Еще в одном исследовании на Апорте после двух обработок болезнь стала встречаться и развиваться почти в восемь раз реже.
Сами разработчики не считают «Лактин АС» и «Плантарин АС» заменой всем средствам защиты. По их замыслу, биопрепараты должны работать вместе с другими мерами в общей системе защиты садов.
Ученые уверены, что отечественные биотехнологии помогут сохранить сады, поднять урожайность яблонь и укрепить продовольственную безопасность Казахстана.
Самое читаемое
- Выплаты ко Дню Республики: кто и сколько получит в Казахстане
- Город в городе: какие «подарки» преподнесут регионы Казахстана новому району Семея
- Строительство дополнительного выезда на Самарское шоссе завершается в ВКО
- Какие пособия будут зависеть от доходов семьи с 2027 года
- Стало известно, куда протянут новые линии Tarlan Astana