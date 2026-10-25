Казахстанский борец Султангали проиграл японцу и лишился шанса на золото ЧМ
25 Октября 2026, 07:08
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25 Октября 2026, 07:0825 Октября 2026, 07:08
225Фото: НОК
Казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали не смог выйти в финал чемпионата мира в Астане. В полуфинале весовой категории до 60 кг он уступил японцу Кото Гоми со счётом 1:5.
Теперь казахстанец поборется за бронзовую медаль. Схватка состоится 25 октября. В этот же день за бронзу чемпионата мира выступит ещё один представитель Казахстана — Исхар Курбаев, соревнующийся в весовой категории до 55 кг.
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