Казахстанский летчик впервые самостоятельно поднял в небо Ан-74

Капитан Национальной гвардии МВД Казахстана Дастан Кусаинов впервые самостоятельно выполнил полет на военно-транспортном самолете Ан-74. Летчик без непосредственной помощи инструктора прошел основные этапы пилотирования, от взлета до посадки. Этот самолет предназначен для перевозки людей и грузов, в том числе при выполнении специальных заданий.

Полет состоялся накануне Дня Республики в рамках учебно-тренировочной подготовки авиационной базы Национальной гвардии.

Для военного летчика первый самостоятельный полет становится отдельным этапом профессиональной подготовки. До получения соответствующего допуска пилоты проходят обучение, отрабатывают управление самолетом и действия в различных ситуациях.

Во время учебно-тренировочного задания капитан Кусаинов самостоятельно выполнил взлет, пилотирование и посадку. Подготовка проходила в соответствии с установленными требованиями.

Что за самолет Ан-74 и для чего он нужен

Ан-74 представляет собой двухдвигательный реактивный транспортный самолет. На фотографиях Национальной гвардии представлена модификация Ан-74ТК-200, предназначенная для перевозки пассажиров и грузов.

Самолет может перевозить до 44 человек личного состава или до 10 тонн грузов. Он приспособлен для работы на сравнительно коротких взлетно-посадочных полосах, в том числе с грунтовым покрытием.

Такие воздушные суда нужны Национальной гвардии для оперативной переброски военнослужащих, доставки имущества и выполнения специальных заданий.

Авиационные подразделения Нацгвардии занимаются перевозкой личного состава, вооружения и техники, выполняют поисковые задачи, участвуют в гуманитарных миссиях. В их авиапарке, помимо Ан-74, имеются транспортные самолеты других типов и вертолеты.

Почему самостоятельный полет считается серьезным этапом

Управление транспортным самолетом требует от пилота знания бортовых систем, соблюдения порядка взлета и посадки, умения оценивать погодные условия и принимать решения при возникновении нештатных ситуаций.

Особая ответственность лежит на командире воздушного судна. Он отвечает за принятие решений во время полета и распределение обязанностей между членами экипажа.

Как отметили в Национальной гвардии, самостоятельное выполнение учебно-тренировочного полета подтверждает прохождение очередного этапа подготовки капитана Дастана Кусаинова.

При этом речь идет о первом самостоятельном полете на Ан-74, а не о первом полете летчика вообще.

В ведомстве не уточнили, сколько длился полет, по какому маршруту он проходил и сколько времени капитан готовился к самостоятельному управлению этим типом самолета.