Казахстанское зерно и мясо могут выйти на рынок Северной Африки
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У казахстанских фермеров и производителей мяса может появиться новый рынок сбыта. Ливия заинтересовалась поставками зерна, говядины и баранины из Казахстана. Страны уже обсуждают условия торговли, но до первых поставок предстоит согласовать ряд требований.
Перспективы сотрудничества обсудили министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров и министр сельского хозяйства и животноводства Ливии Абдул Латиф Мохаммед Аль-Тахер Хосни.
«Мы готовы наращивать поставки качественной и конкурентоспособной сельхозпродукции на ливийский рынок. Прежде всего речь идет о зерновых культурах, говядине и баранине. Наша задача — перейти от имеющегося потенциала к конкретным торговым проектам, расширить деловые контакты и создать устойчивые каналы поставок, отвечающие потребностям ливийского рынка. Казахстан располагает значительными ресурсами для реализации этих планов», - отметил Сапаров.
По данным Минсельхоза, Казахстан второй год подряд собирает более 27 млн тонн зерновых. За прошлый маркетинговый год страна экспортировала 15,3 млн тонн зерна, что на 70% больше показателя предыдущего периода.
Производство маслосемян достигло 4,8 млн тонн, бобовых культур превысило 1 млн тонн. За пять лет экспорт сельскохозяйственной продукции вырос вдвое и превысил 7 млрд долларов.
Отдельно стороны обсудили поставки мяса. Сейчас в Казахстане насчитывается 9,3 млн голов крупного и 24,3 млн голов мелкого рогатого скота.
Ливийская сторона подтвердила заинтересованность в расширении торговли.
«Мы заинтересованы в расширении сотрудничества, обмене профессиональным опытом и создании дополнительных возможностей для взаимных поставок. Уверен, что прямой диалог позволит определить наиболее перспективные направления и придать новый импульс нашим торгово-экономическим отношениям», - заявил Абдул Латиф Мохаммед Аль-Тахер Хосни.
Следующий вопрос касается допуска продукции на ливийский рынок. Странам необходимо согласовать ветеринарные и фитосанитарные требования, безопасность товаров и торговые процедуры.
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