Казахстанца задержали в Южной Корее после трех месяцев розыска

В Южной Корее задержали 21-летнего гражданина Казахстана, подозреваемого в угрозах водителю и пассажиру автомобиля. Мужчина находился в розыске почти три месяца, передает корреспондент BAQ.KZ.

Инцидент произошел 29 июля в городе Ичхон. По данным местных СМИ, двое мужчин догнали автомобиль, в котором находились водитель и пассажир, перегородили ему дорогу и начали угрожать находившимся внутри людям. Один из нападавших запрыгнул на автомобиль и ударил его ногой. Происходящее зафиксировал видеорегистратор.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел Казахстана.

«МИД РК известно о задержании гражданина Казахстана полицией города Ичхон. Ему вменяется ряд правонарушений, включая повреждение чужого имущества, несоблюдение миграционного режима и нарушение правил эксплуатации автомобиля. Казахстанские дипломаты оказывают задержанному консульско-правовую поддержку и держат вопрос на контроле», - сообщил официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.

Установить личности подозреваемых удалось не сразу. Из-за темного времени суток полицейские не смогли разобрать государственный номер их автомобиля. Позже специалисты установили часть номера и обнаружили в социальных сетях объявление о продаже машины. Это помогло выйти на одного из подозреваемых.

Им оказался 21-летний гражданин Казахстана, работавший в Южной Корее. Его задержали 16 октября, а 18 октября суд постановил заключить подозреваемого под стражу, учитывая риск его уклонения от следствия.

Во время допроса казахстанец объяснил, что ранее собирался продать свой автомобиль иностранному гражданину, однако сделка не состоялась. По его словам, он ошибочно принял автомобиль потерпевших за машину несостоявшегося покупателя.

Вторым фигурантом дела оказался 25-летний гражданин Казахстана. По информации местных СМИ, его депортировали из Южной Кореи до завершения расследования.