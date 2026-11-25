Казахстанцам придется больше платить за отдых в Венеции
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Отдых в одном из самых популярных туристических городов Италии в 2027 году станет дороже. Власти Венеции повысили максимальную ставку туристического налога с 5 до 9,5 евро за ночь, а для путешественников, приезжающих на один день, изменили условия льготного посещения города, передает BAQ.KZ со ссылкой на муниципалитет Венеции.
Решение о повышении налога городские власти приняли 20 ноября. Максимальную ставку будут применять в гостиницах и других объектах размещения высшей категории.
За пять ночей турист заплатит до 47,5 евро только в качестве туристического налога вместо прежних 25 евро.
Власти объясняют повышение необходимостью содержать город, который ежегодно принимает миллионы путешественников. Дополнительные средства планируют направить на городские службы, благоустройство и содержание инфраструктуры.
Приехать на один день тоже не бесплатно
В 2027 году Венеция сохранит отдельный сбор для туристов, приезжающих в город без ночевки. Однако получить скидку станет сложнее.
Размер сбора составит:
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5 евро – при оплате не менее чем за десять дней до посещения;
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10 евро – при оплате за девять дней до поездки или позднее.
Плата за посещение будет действовать в течение 72 дней – преимущественно по выходным и праздникам в период с 26 марта по 15 августа, с 08:30 до 16:30.
В 2026 году таких дней было 60.
С помощью предварительного бронирования власти хотят заранее знать, сколько туристов приедет в город, и лучше справляться с наплывом путешественников.
Туристам, которые останавливаются в гостиницах и других объектах размещения Венеции и платят налог за проживание, дополнительно оплачивать вход в город не требуется при соблюдении условий освобождения от сбора.
Ознакомиться с календарем платных дней и правилами посещения города можно на официальном туристическом портале Венеции.
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