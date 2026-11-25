Отдых в одном из самых популярных туристических городов Италии в 2027 году станет дороже. Власти Венеции повысили максимальную ставку туристического налога с 5 до 9,5 евро за ночь, а для путешественников, приезжающих на один день, изменили условия льготного посещения города, передает BAQ.KZ со ссылкой на муниципалитет Венеции.

Решение о повышении налога городские власти приняли 20 ноября. Максимальную ставку будут применять в гостиницах и других объектах размещения высшей категории.

За пять ночей турист заплатит до 47,5 евро только в качестве туристического налога вместо прежних 25 евро.

Власти объясняют повышение необходимостью содержать город, который ежегодно принимает миллионы путешественников. Дополнительные средства планируют направить на городские службы, благоустройство и содержание инфраструктуры.

Приехать на один день тоже не бесплатно

В 2027 году Венеция сохранит отдельный сбор для туристов, приезжающих в город без ночевки. Однако получить скидку станет сложнее.

Размер сбора составит:

5 евро – при оплате не менее чем за десять дней до посещения;

10 евро – при оплате за девять дней до поездки или позднее.

Плата за посещение будет действовать в течение 72 дней – преимущественно по выходным и праздникам в период с 26 марта по 15 августа, с 08:30 до 16:30.

В 2026 году таких дней было 60.

С помощью предварительного бронирования власти хотят заранее знать, сколько туристов приедет в город, и лучше справляться с наплывом путешественников.

Туристам, которые останавливаются в гостиницах и других объектах размещения Венеции и платят налог за проживание, дополнительно оплачивать вход в город не требуется при соблюдении условий освобождения от сбора.

Ознакомиться с календарем платных дней и правилами посещения города можно на официальном туристическом портале Венеции.