Кредит можно не платить: кому в Казахстане автоматически замораживают платежи

В Казахстане военнослужащим срочной службы автоматически предоставляют отсрочку по банковским займам и микрокредитам. На время службы и еще 60 дней после ее окончания платежи приостанавливаются, а проценты не начисляются.

Как получить отсрочку

Отсрочка действует на протяжении всего периода срочной службы и еще 60 календарных дней после увольнения из армии. В это время военнослужащие освобождаются от внесения платежей по основному долгу и процентам. При этом проценты за период отсрочки не начисляются.

Для получения отсрочки не нужно обращаться в банк или микрофинансовую организацию, писать заявление, предоставлять справку из военкомата или подписывать дополнительные документы.

Все необходимые сведения о призыве и увольнении передаются автоматически между Министерством обороны, кредитными бюро и финансовыми организациями.

Что будет с просроченными кредитами

Если задолженность возникла еще до призыва, законодательство в установленных случаях предусматривает приостановку процедур взыскания на период срочной службы.

Однако сама задолженность не списывается. После возвращения из армии заемщику необходимо продолжить погашение кредита.

Поэтому перед призывом казахстанцам рекомендуют проверить свои кредитные обязательства и при наличии просроченной задолженности принять меры по ее урегулированию.

Можно ли взять новый кредит в армии

С 31 августа 2025 года в Казахстане действует запрет на выдачу новых банковских займов и микрокредитов военнослужащим срочной службы.

При рассмотрении заявки банки и микрофинансовые организации проверяют статус заемщика через кредитное бюро. Если в кредитном отчете указано, что гражданин проходит срочную службу, в выдаче кредита ему откажут.

Сколько военнослужащих получили отсрочку

Механизм автоматической отсрочки действует в Казахстане с августа 2024 года.

По данным Государственного кредитного бюро, с момента запуска программы по 1 июня 2026 года отсрочку получили 82,1 тысячи военнослужащих. Общая сумма займов составила 23,5 млрд тенге.

За первое полугодие 2026 года отсрочка предоставлена 30 тысячам военнослужащих по кредитам на сумму 7,5 млрд тенге.

В агентстве рекомендуют перед призывом проверить кредитный отчет и убедиться, что информация обо всех действующих займах указана правильно.

При этом отсрочка не означает списание долга. После завершения установленного периода заемщик обязан возобновить платежи по кредиту.