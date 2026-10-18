Казахстанцев призвали остерегаться интернет-мошенников при поиске работы за рубежом

Комитет по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан официально предупреждает: большинство подобных предложений исходит от зарубежных посредников и сомнительных организаций, которые не имеют официальной регистрации в Казахстане и действуют вне правового поля.

​"Погоня за легким заработком через непроверенные интернет-ресурсы часто оборачивается для доверчивых граждан тяжелыми последствиями. Соотечественники рискуют столкнуться с крупными финансовыми потерями, полным отсутствием правовых гарантий и серьезными трудностями на чужбине. Организаторы подобных схем зачастую находятся за пределами республики, что делает защиту прав пострадавших крайне затруднительной", - отметили в комитете миграции.

​Комитет по миграции настоятельно призывает граждан проявлять бдительность, не доверять случайным объявлениям в социальных сетях и не переводить деньги сомнительным рекрутерам. Безопасное трудоустройство за рубежом возможно исключительно через официальных, аккредитованных операторов с обязательной предварительной проверкой всех документов и разрешений.