«Болашак» и зарубежные студенты запустили флешмоб ко Дню Республики
В Instagram и на других платформах набирает популярность праздничный челлендж.
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Участники программы «Болашак» и казахстанские студенты, обучающиеся за рубежом, запустили флешмоб ко Дню Республики. В Instagram и других социальных сетях появляются видеоролики, в которых участники поздравляют Казахстан с праздником и делятся тёплыми пожеланиями.
В своих обращениях участники желают стране мира, благополучия и процветания, а также отмечают значение независимости и новых возможностей, открывшихся перед казахстанцами.
Они напоминают, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Этот документ стал важной исторической вехой на пути становления независимого Казахстана.
Видеопоздравления объединяет общий посыл: независимость — это не только историческое наследие, но и ответственность за будущее страны.
Участники флешмоба поздравляют всех казахстанцев с Днём Республики и желают, чтобы в стране всегда царили мир, единство и согласие.
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