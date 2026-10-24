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«Болашак» и зарубежные студенты запустили флешмоб ко Дню Республики

В Instagram и на других платформах набирает популярность праздничный челлендж.

24 Октября 2026, 16:05
АВТОР
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Скриншот видео 24 Октября 2026, 16:05
24 Октября 2026, 16:05
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Фото: Скриншот видео

Участники программы «Болашак» и казахстанские студенты, обучающиеся за рубежом, запустили флешмоб ко Дню Республики. В Instagram и других социальных сетях появляются видеоролики, в которых участники поздравляют Казахстан с праздником и делятся тёплыми пожеланиями. 

В своих обращениях участники желают стране мира, благополучия и процветания, а также отмечают значение независимости и новых возможностей, открывшихся перед казахстанцами.

Они напоминают, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Этот документ стал важной исторической вехой на пути становления независимого Казахстана.

Видеопоздравления объединяет общий посыл: независимость — это не только историческое наследие, но и ответственность за будущее страны.

Участники флешмоба поздравляют всех казахстанцев с Днём Республики и желают, чтобы в стране всегда царили мир, единство и согласие.

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