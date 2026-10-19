Казахстанцы смогут оценить благосостояние семьи через eGov Mobile
Новый калькулятор учитывает более 59 показателей.
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В мобильном приложении eGov Mobile стал доступен калькулятор оценки благосостояния семьи, который поможет казахстанцам предварительно определить её социальное положение.
Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сервис запустили в рамках подготовки к переходу на адресное предоставление отдельных мер государственной поддержки, который начнётся 1 января 2027 года.
Методика оценки учитывает не только доходы и имущество семьи, но и социальные обстоятельства: состав семьи, наличие детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью. Всего используется более 59 показателей по шести направлениям.
В Министерстве труда подчеркнули, что расчёт проводится на основе сведений, которые указывает сам пользователь, и носит справочный характер. Результат не является решением о назначении или прекращении социальных выплат.
В ведомстве также пояснили, что оценка социального благополучия семьи и определение права на пособия — разные процедуры. Цифровая карта семьи анализирует 59 показателей, тогда как назначение выплат зависит от соблюдения установленных условий.
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