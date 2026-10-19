Казахстанцы стали чаще судиться с госорганами — и выигрывать

Казахстанцы стали чаще обращаться в суды по спорам с государственными органами и более чем в половине случаев получают решения в свою пользу. Такие данные озвучил Верховный Суд по итогам девяти месяцев 2026 года, передает BAQ.KZ.

За январь–сентябрь в административные суды поступило около 30 тысяч исков – это на 15% больше, чем годом ранее. 53% решений вынесены в пользу граждан.

Бизнес тоже стал активнее защищать свои интересы через суд. Количество исков от предпринимателей выросло на 11% – до 8,2 тысячи. В их пользу суды вынесли 53,4% решений. По спорам с участием инвесторов этот показатель составил 74,2%.

Гражданских дел стало намного больше

За девять месяцев суды рассмотрели 1,6 млн гражданских дел и материалов. Год назад их было 1,3 млн. Рост составил 25%.

При этом стороны немного чаще стали договариваться без долгого разбирательства. Доля дел, завершившихся примирением, выросла с 45,9% до 47,5%.

В экономических судах мировым соглашением завершилось почти каждое второе дело – всего 89,6 тысячи.

Домашний арест назначают чаще

В уголовных делах заметно меняется практика выбора меры пресечения.

Доля удовлетворенных ходатайств о заключении под стражу снизилась с 63,2% до 61%.

Если суд отказывал в аресте, чаще назначался домашний арест. За девять месяцев его применили в отношении 4 241 человека, тогда как годом ранее – 3 650.

Еще сильнее выросло использование электронных браслетов – на 76,1%. Их применили примерно к 3 тысячам человек.

Чаще назначают наказания без лишения свободы

Из 22,6 тысячи осужденных около 5 тысяч получили штраф или общественные работы. Доля таких наказаний выросла до 22,2%.

По амнистии от наказания освободили 285 человек.

При этом в суды поступило на 1,3% меньше уголовных дел, чем за тот же период прошлого года.

Административных дел стало больше

За девять месяцев суды рассмотрели около 314 тысяч дел об административных правонарушениях – на 2,4% больше, чем год назад.

Чаще стали применять административный арест, лишение специального права и предупреждение. Общественные работы назначили примерно 7 тысячам человек.

На совещании председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев также обратил внимание на качество судебных решений, единообразие практики и профессиональную этику судей.