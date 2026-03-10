В феврале 2026 года Всемирный Банк представил ежемесячный экономический обзор Казахстана, в котором описал растущий долг домохозяйств Казахстана, передает BAQ.kz.

Согласно отчету, в четвертом квартале 2025 года отношение долга домохозяйств к заработной плате достигло 51%, превысив уровень около 50%, зафиксированный перед мировым финансовым кризисом 2008–2009 годов.

"В четвертом квартале 2025 года задолженность домохозяйств по отношению к заработной плате достигла 51%, превысив пиковые уровни, наблюдавшиеся накануне кризиса 2008–2009 годов", - говорится в обзоре.

Долги растут быстрее доходов

Эксперты отмечают, что долговая нагрузка увеличивается из-за ускоренного роста заимствований. В период с 2020 по 2025 годы реальный объем кредитов домохозяйств почти удвоился, тогда как реальные доходы населения выросли лишь примерно на 15%.

Дополнительное давление на финансовое положение граждан оказывает снижение доходов. После роста в 2023–2024 годах в 2025 году реальные доходы населения вновь начали сокращаться, а в декабре падение составило около 6% в годовом выражении.

"Несмотря на ужесточение условий финансирования, снижение реальных доходов населения поддерживает высокий спрос на заемные средства для сглаживания потребления и покрытия основных расходов", - отмечается в отчете Всемирного банка.

Кто в зоне риска

Особенно уязвимыми оказываются семьи с низкими доходами и жители сельских районов, на которых сильнее всего влияет рост стоимости жизни и инфляция.

При этом, по мнению экспертов, расширение потребительского кредитования не всегда является признаком финансового благополучия. В некоторых случаях кредиты становятся инструментом компенсации снижающихся доходов, что может усиливать уязвимость домохозяйств и создавать дополнительные риски для экономики.

Доля кредитов населению остается высокой

В банковском секторе доля розничных кредитов также остается высокой. По итогам 2025 года 57,2% кредитного портфеля банков приходилось на займы населению, а потребительские кредиты занимали 38,5%.

Регулятор уже предпринимает меры для сдерживания роста долговой нагрузки. Темпы роста потребительских кредитов в 2025 году заметно замедлились, а их отношение к ВВП остается в допустимых пределах для развивающихся экономик - около 16%.

Эксперты подчеркивают, что дальнейшая устойчивость финансовой системы будет зависеть от того, удастся ли сохранить баланс между ограничением чрезмерного кредитования и поддержанием внутреннего спроса, который во многом стимулируется потребительскими займами.

Данные регулятора о кредитовании

Ранее мы писали, что общий объем кредитов, выданных банками второго уровня экономике Казахстана, на 1 февраля 2026 года составил 40 трлн тенге. Такие цифры показало Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

По данным регулятора, кредиты населению продолжают расти и достигли 24,8 трлн тенге.

"Кредиты населению увеличились за январь 2026 года на 0,2%, составив 24,8 трлн тенге", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Рост в основном связан с увеличением ипотечных займов, объем которых достиг 7 трлн тенге. Потребительские кредиты остались на уровне 16,7 трлн тенге.

