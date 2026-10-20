Казахстану не хватает врачей: на сотни вакансий почти нет желающих

В Казахстане на сотни вакансий врачей приходится в несколько раз меньше резюме. При этом нехватка кадров ощущается и в промышленности, строительстве и технических специальностях, передает BAQ.KZ.

Самый заметный дефицит специалистов в 2026 году зафиксирован в здравоохранении. На 469 вакансий акушеров-гинекологов приходилось всего 100 резюме. Педиатров искали на 448 вакансий, но соискатели разместили лишь 139 резюме.

Похожая ситуация с анестезиологами-реаниматологами. На 300 вакансий зарегистрировано 75 резюме. Не хватает и врачей других специальностей, среди которых онкологи, неонатологи и эндокринологи.

По данным Министерства здравоохранения, на начало 2026 года дефицит врачей составлял 3869,5 штатной единицы. Для привлечения специалистов по наиболее востребованным медицинским направлениям в сельскую местность предусмотрены единовременные выплаты в размере 8,5 млн теңге.

Кого ещё ищут работодатели

Высокий спрос сохраняется на представителей рабочих профессий. Предприятиям нужны электрики, механики, слесари, сварщики, машинисты, операторы оборудования, строители и водители.

Работодатели ищут инженеров и специалистов по автоматизации производства. Потребность в таких кадрах связана со строительством новых объектов, обновлением предприятий, развитием транспортной и энергетической инфраструктуры.

В сфере информационных технологий востребованы разработчики программного обеспечения и программисты приложений. Распространение искусственного интеллекта повышает спрос на сотрудников, умеющих работать с цифровыми инструментами.

Какие профессии будут востребованы до 2035 года

По долгосрочному прогнозу, до 2035 года экономике Казахстана потребуется 2,9 млн работников. Более половины этой потребности придётся на рабочие профессии.

В 2026 году перечень наиболее востребованных специальностей расширили с 51 до 174. В него вошли направления инженерии, строительства, обрабатывающей промышленности, биотехнологий, зелёной и ядерной энергетики.

При этом опубликованные данные о вакансиях и резюме отражают спрос и предложение в информационных системах Министерства труда. Они не показывают общее количество специалистов, которые ищут работу в Казахстане.