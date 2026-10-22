Каждое второе преступление – тяжкое: тревожные цифры о подростках в Казахстане

За последние три года около семи тысяч несовершеннолетних в Казахстане совершили преступления. Каждое второе из них относится к категории тяжких и особо тяжких. Не менее тревожная ситуация с буллингом: только с начала года поступило более двух тысяч обращений. Теперь власти намерены усилить защиту детей – в том числе с помощью цифровых технологий, передаёт BAQ.KZ.

За этими цифрами – подростки, которые уже столкнулись с законом, и дети, которым нужна помощь взрослых. По данным Генеральной прокуратуры, за три года осудили около 2,5 тысячи несовершеннолетних. Ещё три тысячи подростков состоят на профилактическом учёте полиции.

Эти данные озвучили на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью под председательством Генерального прокурора Берика Асылова.

Главный вопрос – как вовремя заметить, что ребёнок оказался в опасности, и не допустить беды.

За детьми из группы риска будут следить через единую платформу

По словам заместителя Председателя Курултая Динары Закиевой, с учётом повторных выявлений зафиксировано более 800 тысяч случаев, когда детям требовалась помощь.

Чтобы такие дети не оставались один на один со своими проблемами, разработали государственную платформу BALAZHAN совместно с «Казахтелекомом». Система позволит отслеживать положение каждого выявленного ребёнка: с какими трудностями он столкнулся, что стало их причиной и какую помощь ему уже оказали.

Предполагается, что эти данные будут доступны ответственным специалистам как на республиканском, так и на местном уровне.

Наркотики ищут не только на улицах, но и в интернете

Отдельное внимание уделили подросткам, которые могут попасть под влияние наркоторговцев.

Генеральная прокуратура уже испытала IT-систему AiMap. Она предназначена для выявления аккаунтов учащихся, регулярно посещающих интернет-ресурсы по продаже наркотиков. Опасные сигналы рассчитывают замечать ещё до того, как подросток окажется вовлечён в преступную деятельность.

Ночные рейды, учёт и закрытые продажи алкоголя

Параллельно продолжается профилактическая работа на улицах и в развлекательных заведениях.

За десять месяцев в рамках проекта «Саналы ұрпақ» провели 19 тысяч рейдов.

За это время:

четыре тысячи подростков поставили на профилактический учёт;

2 400 несовершеннолетних обнаружили ночью в развлекательных заведениях;

у 304 кафе отозвали лицензии на продажу алкоголя.

По данным Генпрокуратуры, подростковая преступность снизилась на 7%.

В школах могут появиться новые заместители директоров

Ещё один подход уже опробовали в Жамбылской области. Там в 190 школах ввели должность заместителя директора по правовым вопросам.

В Генпрокуратуре сообщили, что после этого преступность в отношении несовершеннолетних снизилась на 24,7%, а среди самих подростков – на 3,4%.

Особенно заметным оказалось снижение числа преступлений против половой неприкосновенности – на 54,5%.

Теперь такую практику предложили распространить на школы по всей стране.

Что изменится дальше

По итогам обсуждения определили несколько направлений дальнейшей работы. Комитету по охране прав детей предлагают отвести координирующую роль в раннем выявлении буллинга, суицидальных рисков и других угроз.

Кроме того, результаты профилактики детских правонарушений хотят учитывать при оценке работы акимов. Расширить планируют и возможности контакт-центра 111, через который несовершеннолетние смогут получать правовую помощь.