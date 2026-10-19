Китайская компания рассматривает строительство дата-центров и транспортных объектов в Казахстане
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Китайская строительная компания CSCEC International рассматривает возможность участия в развитии транспортной инфраструктуры Астаны и Алматы, строительстве дата-центров и энергетических объектов в Казахстане. Об этих планах стало известно после переговоров в Пекине, передает BAQ.KZ.
19 октября посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев встретился с председателем совета директоров China State Construction Engineering Corporation International Гао Бо.
Одной из главных тем стал крупный проект в городе Алатау. Представитель китайской компании рассказал о ходе проектирования и подготовительных работ.
CSCEC International выразила готовность участвовать в комплексном развитии города. Речь идет о создании инженерных сетей, транспортной инфраструктуры и последующем управлении построенными объектами.
Но интерес компании не ограничивается Алатау.
На переговорах обсуждалась возможность ее участия в развитии транспортной инфраструктуры Астаны и Алматы. Еще два направления связаны со строительством центров обработки данных и совместными проектами в энергетике.
Пока речь идет о рассматриваемых возможностях сотрудничества. Конкретные объекты, объем инвестиций и сроки реализации этих инициатив в сообщении не названы.
Шахрат Нурышев подтвердил заинтересованность Казахстана в привлечении китайских инвестиций и технологий. При этом посол отдельно обратил внимание на необходимость финансирования предлагаемых проектов.
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