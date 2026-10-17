КНДР испытала новую торпеду с искусственным интеллектом
17 Октября 2026, 08:17
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17 Октября 2026, 08:1717 Октября 2026, 08:17
89Фото: из архива Reuters/KCNA
Северная Корея провела подводные испытания новой высокоскоростной торпедной системы, в которой используется искусственный интеллект для обнаружения целей и наведения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 17 октября.
По данным агентства, испытания подтвердили работоспособность усовершенствованных двигателей. Их разработка сопровождалась более чем 180 испытаниями в течение последних пяти лет. В ЦТАК назвали испытания важным шагом в развитии военно-морских сил страны.
Ранее на этой неделе сообщалось, что вооружённые силы КНДР запустили из подводной лодки в Японском море два вида стратегических крылатых ракет.
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