КНДР испытала новую торпеду с искусственным интеллектом

17 Октября 2026, 08:17
АВТОР
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из архива Reuters/KCNA 17 Октября 2026, 08:17
17 Октября 2026, 08:17
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Фото: из архива Reuters/KCNA

Северная Корея провела подводные испытания новой высокоскоростной торпедной системы, в которой используется искусственный интеллект для обнаружения целей и наведения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 17 октября.

По данным агентства, испытания подтвердили работоспособность усовершенствованных двигателей. Их разработка сопровождалась более чем 180 испытаниями в течение последних пяти лет. В ЦТАК назвали испытания важным шагом в развитии военно-морских сил страны.  

Ранее на этой неделе сообщалось, что вооружённые силы КНДР запустили из подводной лодки в Японском море два вида стратегических крылатых ракет.

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