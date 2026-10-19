Количество туристов, посетивших Алматинскую область, увеличилось на 29,8%

Алматинская область продолжает укреплять позиции одного из туристских регионов Казахстана. Уникальные природные ландшафты, горные маршруты и развитие современной инфраструктуры создают условия для семейного, активного и круглогодичного отдыха.

По итогам 2025 года количество туристов, обслуженных в местах размещения региона, составило 658,5 тыс. человек, увеличившись на 29,8% по сравнению с предыдущим годом. В области функционируют 283 объекта размещения.

Одним из примеров развития туристской инфраструктуры является загородный комплекс AQUASIA RESORT, расположенный у подножия Талгарских гор.

На территории комплекса размещены 49 гостевых домиков в стиле швейцарских шале, ресторан, SPA-зона, бассейны, детская площадка и пространства для проведения мероприятий.

Инфраструктура объекта ориентирована на разные форматы отдыха в течение всего года. В летний период работает аквапарк с водными горками и бассейнами. Зимой доступны открытый бассейн с подогревом, банный комплекс, тюбинговая горка и лыжная школа для начинающих.

Для любителей активного досуга предусмотрены пейнтбол и стрелковый тир. В окрестностях Талгарских гор также организуются конные прогулки, поездки на квадроциклах и снегоходах.

Развитие таких объектов способствует расширению туристского предложения региона, созданию дополнительных рабочих мест, поддержке местного предпринимательства и повышению качества услуг.

Особое значение имеет формирование инфраструктуры, позволяющей принимать гостей не только в высокий сезон, но и в течение всего года. Это способствует снижению сезонности туризма, увеличению продолжительности пребывания путешественников и дальнейшему раскрытию туристского потенциала Алматинской области.