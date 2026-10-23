Кому можно за руль, а кому нельзя: в Казахстане готовят новую систему проверки водителей

В Казахстане хотят изменить порядок проверки медицинского допуска водителей. Сведения о том, может ли человек управлять автомобилем по состоянию здоровья, будут автоматически поступать в государственную информационную систему. Доступ к этим данным получат уполномоченные органы, передаёт BAQ.KZ.

Соответствующий проект приказа подготовило Министерство здравоохранения. Документ опубликован на портале «Открытые НПА».

Что изменится для водителей

Сейчас речь идёт о создании единой системы учёта медицинских заключений. В ней будут содержаться сведения как о водителях, допущенных к управлению транспортом, так и о людях, имеющих медицинские противопоказания.

По проекту результаты медицинских осмотров будут автоматически передаваться из информационных систем медорганизаций в государственную цифровую систему здравоохранения.

Водителям не придётся подавать дополнительные заявления для обновления этих сведений — информация должна поступать и актуализироваться автоматически.

Уполномоченные органы смогут получать данные о том, есть ли у человека медицинский допуск к вождению, какими категориями транспортных средств ему разрешено управлять и до какого срока действует медицинское заключение.

При этом разработчики обещают обеспечить конфиденциальность персональных медицинских данных.

Когда заработают новые правила

Проект разместили на портале «Открытые НПА». Согласно документу, принять приказ планируется до 9 ноября.

Новые правила начнут применяться после вступления приказа в силу, если документ утвердят.

В Минздраве рассчитывают, что автоматизированный учёт сократит количество административных процедур и поможет контролировать соблюдение медицинских требований к безопасности дорожного движения.

Проект не предусматривает автоматического лишения водительских прав при выявлении противопоказаний. В представленном документе говорится об учёте медицинских заключений и передаче информации уполномоченным органам, а не о введении новой процедуры лишения прав.