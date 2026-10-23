Кому можно за руль, а кому нельзя: в Казахстане готовят новую систему проверки водителей
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В Казахстане хотят изменить порядок проверки медицинского допуска водителей. Сведения о том, может ли человек управлять автомобилем по состоянию здоровья, будут автоматически поступать в государственную информационную систему. Доступ к этим данным получат уполномоченные органы, передаёт BAQ.KZ.
Соответствующий проект приказа подготовило Министерство здравоохранения. Документ опубликован на портале «Открытые НПА».
Что изменится для водителей
Сейчас речь идёт о создании единой системы учёта медицинских заключений. В ней будут содержаться сведения как о водителях, допущенных к управлению транспортом, так и о людях, имеющих медицинские противопоказания.
По проекту результаты медицинских осмотров будут автоматически передаваться из информационных систем медорганизаций в государственную цифровую систему здравоохранения.
Водителям не придётся подавать дополнительные заявления для обновления этих сведений — информация должна поступать и актуализироваться автоматически.
Уполномоченные органы смогут получать данные о том, есть ли у человека медицинский допуск к вождению, какими категориями транспортных средств ему разрешено управлять и до какого срока действует медицинское заключение.
При этом разработчики обещают обеспечить конфиденциальность персональных медицинских данных.
Когда заработают новые правила
Проект разместили на портале «Открытые НПА». Согласно документу, принять приказ планируется до 9 ноября.
Новые правила начнут применяться после вступления приказа в силу, если документ утвердят.
В Минздраве рассчитывают, что автоматизированный учёт сократит количество административных процедур и поможет контролировать соблюдение медицинских требований к безопасности дорожного движения.
Проект не предусматривает автоматического лишения водительских прав при выявлении противопоказаний. В представленном документе говорится об учёте медицинских заключений и передаче информации уполномоченным органам, а не о введении новой процедуры лишения прав.
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