Кондиционер загорелся в цветочном павильоне в Актау

Возгорание ликвидировано.

17 Октября 2026, 19:13
АВТОР
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Скриншот видео 17 Октября 2026, 19:13
17 Октября 2026, 19:13
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Фото: Скриншот видео

В 9-м микрорайоне города Актау произошло возгорание двух кондиционеров цветочного павильона, пристроенного к торговому центру.

Пожар ликвидирован на площади 5 кв. м. Пострадавших нет.

МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности при эксплуатации кондиционеров:

▪️ Регулярно проверяйте исправность оборудования и электропроводки.
▪️ Не допускайте перегрузки электросети.
▪️ Своевременно очищайте кондиционер от пыли и загрязнений.
▪️ При появлении запаха гари или дыма немедленно отключите устройство от электросети.
▪️ Не используйте неисправное оборудование.

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