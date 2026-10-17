Кондиционер загорелся в цветочном павильоне в Актау

В 9-м микрорайоне города Актау произошло возгорание двух кондиционеров цветочного павильона, пристроенного к торговому центру.

Пожар ликвидирован на площади 5 кв. м. Пострадавших нет.

МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности при эксплуатации кондиционеров:

▪️ Регулярно проверяйте исправность оборудования и электропроводки.

▪️ Не допускайте перегрузки электросети.

▪️ Своевременно очищайте кондиционер от пыли и загрязнений.

▪️ При появлении запаха гари или дыма немедленно отключите устройство от электросети.

▪️ Не используйте неисправное оборудование.