Кондиционер загорелся в цветочном павильоне в Актау
Возгорание ликвидировано.
17 Октября 2026, 19:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
17 Октября 2026, 19:1317 Октября 2026, 19:13
69Фото: Скриншот видео
В 9-м микрорайоне города Актау произошло возгорание двух кондиционеров цветочного павильона, пристроенного к торговому центру.
Пожар ликвидирован на площади 5 кв. м. Пострадавших нет.
МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности при эксплуатации кондиционеров:
▪️ Регулярно проверяйте исправность оборудования и электропроводки.
▪️ Не допускайте перегрузки электросети.
▪️ Своевременно очищайте кондиционер от пыли и загрязнений.
▪️ При появлении запаха гари или дыма немедленно отключите устройство от электросети.
▪️ Не используйте неисправное оборудование.
Самое читаемое
- Токаев обсудил с главой ЮНЕСКО и представителем Еврокомиссии сотрудничество в науке и энергетике
- Кататься на коньках в Астане можно будет уже в октябре
- Казахстан и еще пять стран будут вместе изучать наследие Золотой Орды
- Более 300 фермеров привезут продукты на ярмарки выходного дня в Алматы
- На Саина в Алматы на три дня перекроют участок дороги