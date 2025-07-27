Боевые действия между Камбоджей и Таиландом вплотную приблизились к морскому побережью, где находятся известные курорты, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает тайская пресса со ссылкой на источники в армии, вечером 25 июля боевые действия вспыхнули с новой силой, а утром 26 июля камбоджийские военные предприняли попытку прорыва границы в районе Трата. Атака была отражена, Таиланд задействовал военно-морские силы, включая боевые корабли.

По последним данным, в Камбодже погибли 13 человек, из них 8 - мирные жители, ранения получили около 70 человек. В Таиланде погибли 14 человек, из них 13 - гражданские лица, более 60 получили ранения.

С приграничных территорий эвакуированы около 130 000 человек.

Истоки конфликта уходят глубоко в прошлое. Таиланд и Камбоджа уже более века спорят о принадлежности территорий вокруг индуистского храмового комплекса Прэахвихеа. Ситуация обострилась в мае 2025 года после перестрелки, в результате которой погиб камбоджийский солдат. Таиланд позже обвинил Камбоджу в установке мин на спорной территории.