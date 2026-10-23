Конституция изменилась. А что изменится в жизни казахстанцев?

С 1 июля 2026 года Казахстан живёт по новой Конституции. Изменились правила государственного управления, положения о правах и свободах граждан. Но главный вопрос остаётся открытым: насколько заметными эти перемены окажутся в повседневной жизни казахстанцев, передаёт BAQ.KZ.

Для обычного человека Конституция – это прежде всего гарантия его прав. Возможность защитить себя, добиться справедливого решения и быть уверенным, что закон действует одинаково для всех.

Но достаточно ли закрепить эти гарантии в главном законе страны, чтобы они заработали на практике? Куда обращаться, если права нарушены? Может ли гражданин самостоятельно обратиться в Конституционный суд? И что делать, если другой закон противоречит Конституции?

Именно об этом говорим в новом выпуске программы «(НЕ)диванные эксперты». Вместе с приглашённым специалистом разбираемся, что действительно изменилось и какие возможности появились у казахстанцев.

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