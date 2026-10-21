Контрабанда через порт Актау: государству вернули более 2 млрд тенге

В Казахстане по делу о контрабанде нефтепродуктов конфисковали мини-нефтеперерабатывающие заводы, танкер и другое имущество. Пять участников группы ранее получили по восемь лет лишения свободы, предполагаемый организатор находится в международном розыске, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Как работала схема

По данным следствия, схему организовал предприниматель из Мангистауской области. Он заключал договоры с добывающими компаниями на покупку сырой нефти, которую затем перерабатывали на мини-НПЗ Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining.

На полученную продукцию оформляли фиктивные паспорта качества – документы с характеристиками нефтепродуктов. После этого её вывозили за рубеж танкером через морской порт Актау, указывая в документах печное топливо.

Как сообщили в КНБ, с 2019 по 2023 год только через ТОО «Batys Nefte Trade» незаконно экспортировали свыше 160 тысяч тонн нефтепродуктов. Общий объём операций оценили примерно в 45 млрд тенге.

Что взыскали в пользу государства

В 2026 году по уголовному делу конфисковали активы фигурантов, мини-НПЗ, танкер и другое имущество. Кроме того, в доход государства взыскали более 2 млрд тенге незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов.

Ранее Актауский городской суд приговорил пятерых участников группы, включая руководителей мини-НПЗ и компании, занимавшейся продажей нефтепродуктов, к восьми годам лишения свободы каждого.

Они осуждены по части 3 статьи 234 и части 2 статьи 262 Уголовного кодекса. Предполагаемый организатор схемы находится в международном розыске.