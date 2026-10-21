Контроль средней скорости появится еще на 13 участках трасс: что нужно знать водителям
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
До конца 2026 года на казахстанских трассах станет почти вдвое больше участков, где камеры следят за средней скоростью. Сейчас такой контроль работает на 15 участках платных дорог протяженностью больше 3 тыс. км. Еще 13 добавят до конца года, и система охватит 28 участков общей длиной около 5,4 тыс. км.
Система не ловит водителя в одной точке, а считает, с какой скоростью машина проехала весь отрезок между двумя камерами. Сбросить скорость только перед камерой не получится, превышение увидят на всем участке.
Это часть концепции «Закон и порядок», по которой Министерство транспорта усиливает безопасность на дорогах республиканского значения.
Лазеры в тумане и метели
Для плохой погоды на трассах ставят лазерные системы визуального ориентирования. Сейчас работают 56 таких устройств. Они помогают водителям не потерять дорогу в тумане, метель, сильный дождь и при плохой видимости.
Дороги стали шире и безопаснее
За последние пять лет больше 11 тыс. км республиканских дорог перевели в I и II технические категории. Построили 65 обходов городов и сел, чтобы транзитные машины не ехали через населенные пункты, и 38 надземных пешеходных переходов.
Когда дороги строят, реконструируют или ремонтируют, обновляют покрытие, наносят разметку, ставят знаки и барьерные ограждения, меняют организацию движения на опасных участках.
В министерстве подчеркивают, что одной техники мало. Соблюдать скорость, правила обгона и дистанцию обязан каждый водитель. Министерство продолжит ставить новые системы контроля, чтобы ответственность за нарушения на дорогах была неотвратимой.
Самое читаемое
- В Шымкенте будут перерабатывать до 10 тысяч тонн старых шин в год
- Какой будет зима в Казахстане: синоптики представили предварительный прогноз
- В Астане изменили схемы движения 12 автобусных маршрутов
- В область Абай стянули полицейских из других регионов
- В Алматы на два дня отключат телевидение и радио