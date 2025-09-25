Во втором квартале 2025 года казахстанские семьи стали тратить меньше на здравоохранение — в среднем 28,8 тыс. тенге на домохозяйство, что на 6,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Несмотря на рост цен на лекарства, общий чек сократился, главным образом за счёт снижения объемов потребления.

Основная часть расходов по-прежнему приходится на медикаменты, лечебное оборудование и медицинские аппараты. В среднем на эти категории семьи потратили 13,3 тыс. тенге — почти на уровне прошлого года (снижение всего на 0,9%). Из них 12,1 тыс. тенге — на фармацевтическую продукцию, 913 тенге — на медоборудование, а 300 тенге — на прочие медтовары.

Самые высокие расходы в стране зафиксированы в Карагандинской области: 18,4 тыс. тенге на семью, что практически не отличается от прошлогоднего показателя. Также в топ вошли Северо-Казахстанская область (16,7 тыс. тенге) и Алматы (16 тыс. тенге). Самые низкие траты наблюдались в Жетысуской области (7 тыс. тенге), Западно-Казахстанской (8,6 тыс. тенге) и Мангистауской (9,8 тыс. тенге) областях.

На фоне снижения расходов цены на лекарства продолжают расти. Только за август медикаменты подорожали в среднем на 1,5% за месяц и на 9,9% в годовом выражении. Среди препаратов, за которыми наблюдает Бюро нацстатистики, сильнее всего в месячном разрезе подорожали: активированный уголь — на 10,7%, ацетилсалициловая кислота — на 4,1%, "Но-шпа" — на 4%, "Канефрон Н" — на 3,8%, "Корвалол" — на 3,3%, а также спрей "Аквалор Форте" (2,5%) и "Смекта" (1,6%). При этом некоторые лекарства стали дешевле: "Фенистил Нью" подешевел на 0,1%, "Флемоксин Солютаб" — на 0,3%, "Супрастин" — на 0,4%, "Ренни" — на 0,8%, а "Ацикловир" — на 1,5%.

Годовая инфляция по отдельным позициям выглядит ещё более выраженной. Наиболее ощутимо подорожали "Корвалол" — на 29,8%, "Канефрон Н" — на 28,1%, активированный уголь — на 24,6%, ацетилсалициловая кислота — на 20,8%, "Ацикловир" — на 17%, "Супрастин" — на 15,1%, и "Энап" — на 13%. Единственным лекарством, ставшим дешевле за год, оказался "Нурофен" — его цена снизилась на 0,7%.

На фоне ценовых изменений фармацевтическая отрасль Казахстана продолжает расти. За январь–август 2025 года выпуск основных фармацевтических продуктов и препаратов составил 121,3 млрд тенге, что на 5,7% больше, чем за тот же период годом ранее. В том числе производство медикаментов и медизделий выросло на 6%, до 116,9 млрд тенге, а выпуск базовых фармпродуктов снизился лишь на 0,1%, до 4,4 млрд тенге.

Лидером по объёму фармацевтического производства стал Шымкент — 45,6 млрд тенге, с годовым приростом в 10,6%. Следом идут Алматинская область (28,8 млрд тенге, +4,2%) и Карагандинская (22,7 млрд тенге, +1,2%). В пятёрку лидеров также вошли Алматы (16,1 млрд тенге, +1,3%) и Актюбинская область (2,8 млрд тенге, +24,6%).

Импортная зависимость отрасли остаётся высокой, но и здесь наблюдается снижение. За январь–июль 2025 года в страну ввезли 17,8 тыс. тонн медикаментов на сумму 1,2 млрд долларов США — это на 18,6% меньше по объёму и на 4,7% меньше по стоимости, чем годом ранее.

Из стран СНГ поступило 5,4 тыс. тонн медикаментов на 90,4 млн долларов. Основным поставщиком осталась Россия — 4,2 тыс. тонн, а также Беларусь (569 тонн) и Украина (539,2 тонны). Из стран вне СНГ Казахстан импортировал 12,4 тыс. тонн медикаментов на 1,1 млрд долларов. Лидером среди них стал Китай (3,5 тыс. тонн), а в пятёрку крупнейших вошли также Индия, Германия, Франция и Турция.