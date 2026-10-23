Кошанов вручил государственные награды от имени Токаева

В Астане состоялось первое заседание общественной группы «Бірлік», созданной при Қазақстан Халық Кеңесі. В неё вошли представители этнокультурных объединений из разных регионов Казахстана, которые не представлены в составе самого конституционного органа. На встрече также вручили государственные награды от имени Президента Касым-Жомарта Токаева, передаёт BAQ.KZ.

Заседание прошло 23 октября, в преддверии Дня Республики, под председательством Ерлана Кошанова.

Выступая перед участниками, он напомнил о значении 25 октября для истории независимого Казахстана и возвращении Дню Республики статуса национального праздника.

«По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева День Республики вновь обрёл статус национального праздника. Это решение неразрывно связано с новым этапом развития нашей страны. Оно открыло путь к переосмыслению истоков суверенитета и более глубокому пониманию его ценности», — сказал Ерлан Кошанов.

Зачем создали группу «Бірлік»

Новая общественная группа должна стать дополнительной площадкой для участия этнокультурных объединений в обсуждении вопросов, которые касаются не только межэтнических отношений, но и жизни общества в целом.

По словам Ерлана Кошанова, представители объединений смогут предлагать инициативы, поднимать проблемы жителей и участвовать в обсуждении решений, имеющих значение для всей страны.

«С созданием Халық Кеңесі у вас появляется возможность активнее участвовать не только в вопросах межэтнического согласия, но и в решении общегражданских задач. Предлагать инициативы, поднимать вопросы, которые волнуют людей, участвовать в обсуждении решений, важных для всей страны. Именно для этого мы создаём группу „Бірлік“», — отметил он.

Работа группы будет сосредоточена на трёх направлениях: участии этнокультурных объединений в решении общественных проблем, поддержке молодёжных инициатив и продвижении идей единства через общественные и информационные проекты, включая социальные сети.

Кошанов подчеркнул, что общественное согласие строится не только на уважении культурных различий, но и на общей ответственности граждан за будущее страны.

«Единство – это когда, оставаясь разными, мы уважаем историю друг друга и вместе чувствуем ответственность за будущее своей страны. И чтобы это единство только крепло, чтобы страна была ещё более сплочённая, важно опираться на общие нравственные ценности», — сказал председатель Халық Кеңесі.

Какие результаты развития Казахстана озвучили на встрече

В своём выступлении Ерлан Кошанов также привёл показатели социально-экономического развития страны за последние семь лет.

По его словам, за этот период в Казахстан привлекли 155 млрд долларов иностранных инвестиций, а ВВП на душу населения достиг 15 тысяч долларов.

В стране ввели в эксплуатацию 118 млн квадратных метров жилья, построили и отремонтировали 36,3 тысячи километров автомобильных дорог, открыли более 1300 школ, 1483 детских сада и 1259 медицинских учреждений.

Кошанов также напомнил, что в 2024 году агентство Moody’s присвоило Казахстану самый высокий в истории страны кредитный рейтинг с прогнозом «Стабильный». По его словам, в 2026 году рейтинг был подтверждён.

Государственные награды ко Дню Республики

Отдельной частью мероприятия стала церемония награждения казахстанцев, внёсших вклад в общественно-политическую жизнь страны.

Ерлан Кошанов от имени Президента Касым-Жомарта Токаева вручил государственные награды гражданам за активную общественную позицию и многолетний труд.

«Сегодня Глава государства вручил высокие государственные награды ряду казахстанцев, среди которых есть и наши коллеги. Некоторые из вас получили награды лично из рук Президента. От всего сердца поздравляю всех вас. Это высокая оценка вашего неустанного труда на благо страны», — отметил Кошанов.

Имена награждённых и виды вручённых наград в предоставленном сообщении не уточняются.