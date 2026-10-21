Кости скота превратят в ценное сырье в Казахстане

В Туркестанской области открыли завод, где кости крупного рогатого скота будут перерабатывать в продукцию для промышленности. Одно из направлений производства связано с получением пептона, который применяется в биотехнологии, микробиологии и фармацевтике. Общая стоимость проекта составляет 9 млрд теңге.

Предприятие Huating Biotechnology расположено в селе Темирлан Ордабасинского района. На первом этапе в строительство вложили 2,5 млрд теңге.

Что можно получить из костей скота

На начальном этапе завод будет выпускать пептонные компоненты. Пептон получают путем расщепления белков. Он входит в состав питательных сред, необходимых для выращивания микроорганизмов в лабораториях.

Такие компоненты востребованы при микробиологических исследованиях и в биотехнологических процессах, в том числе связанных с фармацевтическим производством.

В дальнейшем предприятие планирует наладить выпуск желатиновых компонентов и переработку кожи. В сообщении областного акимата говорится и о производстве жира из костей крупного рогатого скота.

Желатин, в зависимости от степени очистки и характеристик, может применяться в пищевой промышленности и при изготовлении лекарственных капсул.

Сколько вложили и сколько людей получат работу

Проектная мощность предприятия составляет 5 тысяч тонн продукции в год. После запуска производства здесь планируют создать 100 рабочих мест.

Под строительство завода выделили земельный участок площадью 10 гектаров через социально-предпринимательскую корпорацию «Туркестан».

Строительно-монтажные работы завершены, основное технологическое оборудование установлено.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 9 млрд теңге. При этом на первом этапе освоено 2,5 млрд теңге. Сроки дальнейшего расширения производства в опубликованной информации не названы.

Почему завод построили в Туркестанской области

Регион располагает значительным поголовьем сельскохозяйственных животных, но возможности переработки животноводческого сырья пока задействованы не полностью.

На открытии предприятия аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров обратил внимание на необходимость развивать переработку сельхозпродукции, а не ограничиваться ее первоначальным производством.

По его словам, в дальнейшем проект предусматривает переработку кожи и производство желатина.

В церемонии открытия принял участие генеральный директор компании Tangshan Huating Porcelain Co., LTD Чжао Сюйдун. Он рассказал о планах дальнейшего развития производства в регионе и поблагодарил областной акимат за поддержку проекта.

После открытия участники мероприятия осмотрели производственные помещения и установленное оборудование.

Предприятие планирует перерабатывать сырье животноводства в компоненты, которые могут поставляться другим производствам. При этом объемы фактического выпуска продукции и сроки выхода завода на проектную мощность пока не раскрыты.