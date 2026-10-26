Креаторы Шымкента реализовали продукцию на выставке в столице на 5 млн тенге

24–25 октября в столичном Qazaq Creative Hub состоялась креативная ярмарка города Шымкента в рамках проекта Creative Aimaq, реализуемого Фондом развития креативных индустрий. Мероприятие объединило ремесленников, дизайнеров, представителей искусства и разработчиков инновационных проектов.

Площадка стала возможностью для представителей креативного бизнеса представить свои работы столичной аудитории и расширить круг покупателей. Гости ярмарки познакомились с продукцией мастеров мегаполиса: национальной одеждой, авторскими украшениями, коврами, войлочными изделиями, керамикой, изделиями из кожи и дерева.

Особое внимание посетителей привлекли технологические разработки.

Культурная программа объединила музыкальное, театральное и анимационное искусство. В рамках ярмарки выступил музыкальный ансамбль «Қаратау», а Шымкентский городской академический казахский драматический театр имени Жумата Шанина представил литературно-музыкальный спектакль «О, қала!», посвященный творчеству Шамши Калдаякова и Ержана Серикбаева.

Во второй день, приуроченный ко Дню Республики, посетители также познакомились с анимационными работами киностудии «САҚ», включая мультсериалы «Айбынды аула», «Тоқты мен Серке» и мультфильм «Ахмет». Для гостей также были организованы мастер-классы по изготовлению национальных украшений, работе с войлоком и созданию құрақ көрпе.

За два дня ярмарку посетили 3500 человек, креаторы реализовали продукцию на сумму свыше 5 млн тенге.

Проект Creative Aimaq направлен на продвижение региональных брендов, поддержку креативных предпринимателей и расширение рынков сбыта отечественной продукции.