Кредитование МСБ в Казахстане выросло почти на 30%

Кредитование малого и среднего бизнеса в Казахстане за год выросло на 29,6%. Такие данные привел заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов. На 1 июля корпоративный кредитный портфель банков увеличился на 17,1% за год, а доля МСБ и индивидуальных предпринимателей в корпоративном кредитовании достигла 69%.

За последние 12 месяцев бизнесу выдали кредитов на 22 трлн тенге — на 16,8% больше, чем годом ранее. При этом кредиты физлицам выросли на 14,5%, а беззалоговые потребительские займы — на 9,4%. В Нацбанке отмечают, что кредитные ресурсы постепенно перераспределяются от потребления в сторону финансирования бизнеса.