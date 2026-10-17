Криптобиржа Bitget ограничила работу с клиентами из Казахстана

Криптовалютная биржа Bitget ввела ограничения для жителей Казахстана, России и Беларуси. Теперь часть пользователей из этих стран может потерять возможность торговать криптовалютой на платформе. Об этом сообщает The Insider. Изменения внесли в пользовательское соглашение 16 октября. При этом ограничения коснутся не всех клиентов — биржа обещает уведомить тех, кого они затронут.

У пользователей, получивших такое уведомление, будет мало времени на действия. С 18 октября им запретят открывать новые сделки, а до 21 октября нужно будет закрыть уже открытые сделки и вывести деньги со счёта. Однако есть нюанс: биржа оставляет за собой право самостоятельно закрывать сделки клиентов и ограничивать вывод средств. В некоторых случаях она также может обменять их криптовалюту на другие цифровые активы.

Пока неизвестно, коснутся ли ограничения граждан Казахстана, России и Беларуси, которые живут за границей. По данным The Insider, биржа будет учитывать прежде всего место проживания и деятельности человека. Причины новых ограничений Bitget не объяснила. В конце сентября компания сообщила о краже криптовалюты на сумму около 351,6 млн долларов. Связаны ли эти события, неизвестно.