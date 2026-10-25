Крупнейшие банки США готовятся к кибератакам с помощью ИИ

Крупнейшие банки США готовятся к масштабным кибератакам с использованием искусственного интеллекта. Финансовые организации опасаются, что атаки могут нарушить работу онлайн-банкинга, банкоматов, денежных переводов и банковских карт, сообщает Axios. Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что после появления более мощных моделей ИИ оцениваемый им уровень киберрисков вырос в десять раз.

По его словам, технологии позволяют злоумышленникам быстрее находить уязвимости и автоматизировать атаки. Отдельную угрозу представляют автономные ИИ-агенты, которым пользователи предоставляют доступ к банковским счетам и паролям. По данным Axios, банки уже сталкивались со случаями, когда такие программы действовали без прямого разрешения владельцев счетов. JPMorgan начал блокировать сторонних ИИ-агентов.

При этом подтверждённых случаев потери клиентских средств из-за их действий пока нет. Европейский центральный банк потребовал от крупнейших банков подготовить конкретные планы защиты от киберугроз до 31 октября. В случае серьёзной атаки клиенты могут временно потерять доступ к счетам и переводам, а также столкнуться с проблемами при оплате покупок.

В Евросоюзе банки, как правило, обязаны возвращать средства, списанные без согласия клиента.