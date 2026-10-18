Крупный пожар на складах Алматы потушили за ночь
Тушение осложнялось высокой температурой внутри складов.
18 Октября 2026, 10:11
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18 Октября 2026, 10:1118 Октября 2026, 10:11
159Фото: Pixabay.com
Сообщение о возгорании в одном из ТОО по улице Жамбыла Алмалинского района Алматы поступило на пульт дежурного 112. По прибытии первых подразделений установлено, что горят складские помещения, сконструированованные из 40-тонных контейнеров, установленных в два яруса. Огонь частично распространился на двухэтажное административное здание.
Тушение осложнялось высокой температурой внутри складов, большим количеством материальных ценностей и затруднённым доступом к очагу возгорания.
Пожар ликвидирован на площади 280 кв.м. Пострадавших нет.