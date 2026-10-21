Кто в Казахстане может получать пожизненные пенсионные выплаты: разъяснение Минтруда

В Казахстане можно получать пожизненные пенсионные выплаты, не дожидаясь обычного пенсионного возраста. Для этого нужно иметь достаточно денег на счёте в ЕНПФ и заключить договор со страховой компанией. В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, кто может воспользоваться этой возможностью, с какого возраста начнутся выплаты и что произойдёт с деньгами после смерти человека, передаёт BAQ.KZ.

За первые восемь месяцев 2026 года страховые компании выплатили казахстанцам по пенсионным аннуитетам 81,5 млрд тенге. При этом объём страховых премий, то есть средств, направленных на такие договоры, достиг 624,7 млрд тенге.

Как работает пенсионный аннуитет

Обычно пенсионные накопления казахстанцев хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). Пенсионный аннуитет позволяет перевести часть накопленных средств в компанию по страхованию жизни и заключить с ней договор о пожизненных выплатах.

Главное отличие такого механизма – страховая компания обязуется перечислять деньги человеку до конца его жизни.

При этом выплаты не прекращаются даже в том случае, если за долгие годы их общая сумма превысит первоначально переведённые пенсионные накопления.

Например, человек заключил договор пенсионного аннуитета и начал получать регулярные выплаты. Даже если он проживёт значительно дольше ожидаемого срока, страховая компания продолжит перечислять ему деньги в соответствии с условиями договора.

Однако воспользоваться этой возможностью могут не все. Необходимо достичь определённого возраста и накопить достаточную сумму на пенсионном счёте.

С какого возраста можно получать деньги

В 2026 году возраст начала выплат зависит от пола и наличия профессиональных пенсионных взносов.

Категория Возраст начала выплат Мужчины С 55 лет Женщины С 53 лет Граждане, за которых уплачивались обязательные профессиональные пенсионные взносы не менее 60 месяцев С 50 лет

Во всех случаях необходимо иметь достаточные пенсионные накопления.

Отдельно предусмотрен отложенный пенсионный аннуитет. Он позволяет заключить договор заранее, а получать деньги позднее.

Такой договор можно оформить с 45 лет. Для граждан, за которых обязательные профессиональные пенсионные взносы уплачивались в совокупности не менее 60 месяцев, минимальный возраст заключения договора снижен до 40 лет.

Важно: оформление аннуитета в 40 или 45 лет не означает, что выплаты начнутся сразу. Их начало определяется законодательством и условиями договора.

Сколько денег нужно накопить

Единой суммы, которой было бы достаточно абсолютно всем, нет.

Размер необходимых накоплений рассчитывается индивидуально. Он зависит от возраста человека и параметров будущих выплат.

Поэтому два человека одного возраста могут получить разные расчёты в зависимости от условий договора.

Узнать, хватает ли накоплений для оформления пенсионного аннуитета, можно непосредственно в компании по страхованию жизни.

Кроме того, на сайте enpf.kz работает прогнозный пенсионный калькулятор. Он позволяет сравнить предполагаемые выплаты из ЕНПФ и страховой организации.

Будут ли выплаты увеличиваться

Да. По информации Минтруда, выплаты по пенсионному аннуитету должны ежегодно индексироваться.

Установленная нормативным правовым актом ставка индексации составляет не менее 8%.

Это означает, что размер регулярных выплат должен увеличиваться в соответствии с предусмотренными требованиями и условиями договора.

При этом конкретный размер первоначальной выплаты и порядок дальнейшего повышения необходимо уточнять до подписания документов.

Что будет с деньгами после смерти человека

Это один из самых важных вопросов при заключении пенсионного аннуитета.

Договор может предусматривать так называемый гарантированный период выплат.

Если застрахованный человек умрёт до окончания этого периода, страховая компания продолжит перечислять предусмотренные договором суммы его наследникам на установленных условиях.

Однако такой механизм действует не автоматически для любого договора. Наличие гарантированного периода, его продолжительность и порядок выплат необходимо заранее согласовать со страховой организацией.

Также важно понимать, что выплаты по аннуитету наследуются иначе, чем оставшиеся накопления на счёте в ЕНПФ.

Поэтому перед переводом денег следует внимательно изучить, какие права будут иметь наследники.

Можно ли продолжать работать

Да. Заключение договора пенсионного аннуитета не запрещает человеку продолжать трудовую деятельность.

Казахстанец может работать и одновременно получать выплаты от страховой компании, если достиг возраста, предусмотренного договором и законодательством.

Но здесь есть важный нюанс: пенсионный аннуитет не означает досрочного назначения государственной пенсии.

Право на государственные пенсионные выплаты возникает отдельно, по установленным законодательством правилам.

Что проверить перед подписанием договора

В Минтруда рекомендуют не ограничиваться предложением одной страховой компании, а сравнить несколько вариантов.

Особое внимание стоит обратить на четыре условия:

Размер первой выплаты. Сколько денег человек будет получать после начала действия выплат.

Ежегодное увеличение. Как и на каких условиях будут индексироваться выплаты.

Гарантированный период. Продолжат ли наследники получать деньги в случае смерти застрахованного.

Изменение договора. Какие условия можно пересмотреть впоследствии и какие ограничения предусмотрены.

Одним из участников рынка является Государственная аннуитетная компания, подведомственная Министерству труда и социальной защиты населения. Она предоставляет услуги пенсионного аннуитетного страхования и консультирует по вопросам достаточности накоплений.

Пенсионный аннуитет может стать дополнительным вариантом пенсионного обеспечения для казахстанцев, которые накопили необходимую сумму и хотят получать пожизненные выплаты.

Однако решение о переводе накоплений стоит принимать только после расчёта будущих выплат и внимательного изучения договора. От его условий зависит не только размер ежемесячного дохода, но и финансовая защита близких.