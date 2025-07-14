Кто зарабатывает больше всех в Казахстане
Две профессии вошли в ТОП самых высокооплачиваемых вакансий июня.
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В июне на электронной бирже труда Казахстана самые высокие зарплаты получили специалисты инженерных профессий, передает BAQ.KZ. Лидером стала позиция бурового инженера с предложениями в среднем 848 тысяч тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
На втором месте - заместители начальника участка в обрабатывающей промышленности с зарплатой около 691 тысячи тенге. Третье место заняли горные инженеры с предложениями в районе 640 тысяч тенге.
Всего за месяц на электронной бирже труда было размещено 109,4 тысячи вакансий. Среди наиболее востребованных профессий - медсёстры и медбратья (около 1900 вакансий), санитары и водители (примерно по 1700 вакансий).
По отраслям лидерами по количеству вакансий стали образовательные учреждения (более 19 тысяч), организации сферы "прочих услуг" (17,6 тысячи), сельскохозяйственные предприятия (10,2 тысячи) и медицинские учреждения (9,4 тысячи).
В министерстве отметили сдвиг в структуре спроса на рабочую силу: доля высококвалифицированных вакансий составляет 24,6%, среднеквалифицированных - 39,3%, а неквалифицированных - 36,1%. При этом количество предложений для низкоквалифицированных работников выросло более чем в полтора раза по сравнению с маем.
Такая динамика отражает растущую потребность рынка труда в технических специалистах и рабочих разного уровня квалификации.
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