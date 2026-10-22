Купил два билета, продал их несколько раз: в Астане осудили мошенника

В Астане 30-летний мужчина превратил два билета на концерт в способ заработка. Изменив данные в билетах, он выставил их на продажу в Threads. Двое покупателей, среди которых оказался несовершеннолетний, лишились в общей сложности 90 тысяч теңге.

По данным прокуратуры Астаны, мужчина сначала приобрел два билета на официальном сайте. Затем изменил их реквизиты и разместил объявления о продаже в социальной сети Threads.

На предложение откликнулись двое человек. Один перевел продавцу 50 тысяч теңге, другой 40 тысяч.

Получив деньги, мужчина заблокировал обоих покупателей и перестал отвечать на сообщения.

Общий ущерб составил 90 тысяч теңге.

Дело дошло до суда. Мужчина полностью признал вину и возместил причиненный ущерб.

С учетом этих обстоятельств суд назначил ему два года ограничения свободы. В течение всего срока осужденный будет находиться под пробационным контролем.

Приговор уже вступил в законную силу.

В прокуратуре Астаны напомнили, что покупка билетов через объявления в социальных сетях может закончиться потерей денег. Гражданам рекомендуют приобретать билеты через официальные площадки и не переводить деньги незнакомым продавцам.