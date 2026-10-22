Купил два билета, продал их несколько раз: в Астане осудили мошенника
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане 30-летний мужчина превратил два билета на концерт в способ заработка. Изменив данные в билетах, он выставил их на продажу в Threads. Двое покупателей, среди которых оказался несовершеннолетний, лишились в общей сложности 90 тысяч теңге.
По данным прокуратуры Астаны, мужчина сначала приобрел два билета на официальном сайте. Затем изменил их реквизиты и разместил объявления о продаже в социальной сети Threads.
На предложение откликнулись двое человек. Один перевел продавцу 50 тысяч теңге, другой 40 тысяч.
Получив деньги, мужчина заблокировал обоих покупателей и перестал отвечать на сообщения.
Общий ущерб составил 90 тысяч теңге.
Дело дошло до суда. Мужчина полностью признал вину и возместил причиненный ущерб.
С учетом этих обстоятельств суд назначил ему два года ограничения свободы. В течение всего срока осужденный будет находиться под пробационным контролем.
Приговор уже вступил в законную силу.
В прокуратуре Астаны напомнили, что покупка билетов через объявления в социальных сетях может закончиться потерей денег. Гражданам рекомендуют приобретать билеты через официальные площадки и не переводить деньги незнакомым продавцам.
Самое читаемое
- Почти тысячу тонн продуктов привезут в Астану: где и когда пройдет ярмарка
- В Алматы на два дня отключат телевидение и радио
- В Кызылорде объявили награду за поимку подозреваемого в гибели младенца
- Турецкий бизнес идёт дальше строительства: что обсуждали в Алматинской области
- Армию Казахстана ждёт перезагрузка: что изменится для солдат