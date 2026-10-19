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Курултай и Жогорку Кенеш договорились активнее работать над совместными инициативам

19 Октября 2026, 19:58
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Пресс-служба Курултая 19 Октября 2026, 19:58
19 Октября 2026, 19:58
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Фото: Пресс-служба Курултая

Спикер Курултая Айбек Дадебай встретился в Бишкеке с председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана Марленом Маматалиевым. Стороны обсудили дальнейшее межпарламентское сотрудничество и законодательное сопровождение договоренностей между Казахстаном и Кыргызстаном, передает BAQ.KZ. Встреча прошла на полях заседания ТюркПА. 

Айбек Дадебай отметил, что развитие отношений с парламентом Кыргызстана остается одним из приоритетов для Курултая. Работа будет продолжена через Совет межпарламентского сотрудничества, группы дружбы и профильные комитеты.

«Благодаря политической воле и конструктивной политике наших президентов Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Садыра Нургожоевича Жапарова наши отношения стремительно развиваются. Это нашло свое отражение в Договоре об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. Наша нынешняя цель — законодательное обеспечение договоренностей наших лидеров», — сказал Дадебай.

Спикер Курултая также рассказал кыргызскому коллеге о политических и конституционных преобразованиях в Казахстане, в том числе о создании однопалатного Курултая, института Вице-Президента и Қазақстан Халық Кеңесі.

Марлен Маматалиев, в свою очередь, отметил взаимодействие Казахстана и Кыргызстана как на двустороннем уровне, так и на международных площадках. Кыргызская сторона также сообщала, что на встрече обсуждались перспективы сотрудничества двух стран и укрепление межпарламентских связей. 

Отдельно стороны обсудили обмен опытом в законотворчестве, совместную работу в межпарламентских организациях, а также развитие культурно-гуманитарных связей. Речь шла о сотрудничестве в музыке, театре, кино и спорте.

Айбек Дадебай также поздравил кыргызскую сторону с 35-летием Независимости Кыргызстана и поблагодарил за прием.

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