Квартиру дали, а школу забыли? Что не так с новым жильём в Казахстане

В Казахстане получатели государственного жилья сталкиваются с новой проблемой: квартиры предоставляют в жилых массивах, где поблизости не всегда есть школы, детские сады и поликлиники. В отдельных районах расстояние до социальных объектов достигает двух километров. Об этом сообщила специалист по проектам Фонда Евразия Центральной Азии Баян Набиева, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе исследования специалисты посетили жилые районы в нескольких городах страны, чтобы выяснить, насколько удобно людям пользоваться городской инфраструктурой после получения жилья. Оценивались не только расстояния до школ, больниц и магазинов, но и транспортная доступность, расходы на дорогу и безопасность маршрутов.

По словам Баян Набиевой, наиболее заметные различия наблюдаются между крупными городами и небольшими населенными пунктами.

В Алматы и Шымкенте часть обследованного жилья расположена в новых массивах, удаленных от центра на 8–12 километров. При этом в Алматы магазины и аптеки находятся рядом с домами, но поездки на работу занимают много времени из-за расстояний и пробок.

В Шымкенте, Таразе и Кызылорде исследователи обратили внимание на нехватку государственных медицинских учреждений в новых жилых районах. В некоторых из них работают частные клиники, однако государственные поликлиники не находятся в пешей доступности.

Одна из наиболее сложных ситуаций выявлена в Актау. На момент обследования в радиусе 1,5–2 километров от части домов не оказалось ни школ, ни детских садов, ни медицинских учреждений. Рядом работал только один продуктовый магазин.

В Актобе исследователи также обнаружили жилые районы, где до ближайших школ необходимо преодолевать около двух километров.

При этом в Петропавловске ситуация оказалась иной. Обследованные дома расположены преимущественно в центральных и прилегающих к центру кварталах, где социальная инфраструктура распределена более равномерно.

Набиева подчеркнула, что расположение жилья напрямую влияет на качество жизни семьи. Для родителей с детьми и людей, нуждающихся в регулярной медицинской помощи, удаленность социальных объектов может означать дополнительные расходы и ежедневные трудности.

Исследование показало, что при оценке доступности жилья важно учитывать не только возможность получить квартиру, но и условия проживания после заселения. Даже собственное жилье не избавляет семью от проблем, если дорога до школы, больницы или работы требует значительных затрат времени и денег.