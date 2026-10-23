Квартиры по льготе оказались ловушкой: в Астане расследуют аферу

В Астане семерых человек обвиняют в мошенничестве на сумму более 413 млн теңге. По версии следствия, на протяжении четырех лет они обещали казахстанцам помочь с покупкой жилья по льготным программам и получением выгодных кредитов. Жертвами предполагаемой схемы стал 51 человек.

Как сообщили в прокуратуре Астаны, расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы завершено.

Офисы, договоры и обещания связей

По данным следствия, обвиняемые старались придать своей деятельности вид законного бизнеса. Для этого арендовали офисы, создавали коммерческие организации и заключали с клиентами договоры на оказание услуг.

Людям выдавали гарантийные письма, обещали содействие в приобретении доступного жилья, оформлении кредитов и получении финансирования.

Чтобы убедить клиентов, фигуранты ссылались на якобы имеющиеся связи в государственных и квазигосударственных структурах.

Следствие считает, что за четыре года участники группы причинили 51 потерпевшему ущерб на сумму более 413 млн теңге.

Что грозит обвиняемым

Действия семерых фигурантов квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана.

Им предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном преступной группой, в крупном и особо крупном размере, а также в создании, руководстве и участии в организованной группе.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.