Ледяная глыба весом 250 тысяч тонн угрожает альпийской деревне в Швейцарии

В Швейцарии специалисты круглосуточно следят за гигантской ледяной массой весом около 250 тысяч тонн, которая медленно сползает по склону горы Вайсхорн над деревней Ранда в кантоне Вале. Свежий снег повышает риск мощной лавины из льда и снега. По словам инженера по природным опасностям кантона Вале Норберта Карлена, ледяная масса движется со скоростью до 20 сантиметров в сутки.

В августе специалисты зафиксировали резкое ускорение движения и повысили уровень опасности до третьего из четырёх возможных. Особую тревогу вызывает снег, который может скопиться на плато ниже ледяного блока. Если лед обрушится, он способен увлечь за собой снежные массы и вызвать комбинированную лавину, которая может распространиться дальше обычного ледового обвала и нанести больший ущерб.

При этом эксперты считают наиболее опасный сценарий маловероятным: для него должны одновременно произойти обрушение ледяной массы и возникновение крайне высокой лавинной опасности. Не исключено и постепенное откалывание льда вместо одномоментного обвала. Специалисты продолжают наблюдать за ситуацией, оценивая движение ледяной массы и возможные последствия для долины.