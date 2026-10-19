Лекарства без рецептов, перебои со светом и подготовка к зиме: что происходит в Шымкенте

В Шымкенте за девять месяцев выявили 73 нарушения в сфере продажи лекарств, а состояние электросетей остается одной из городских проблем. На аппаратном совещании под председательством акима Габита Сыздыкбекова обсудили работу аптек, электроснабжение жилых районов, государственные услуги и подготовку к зиме, передает BAQ.KZ со ссылкой на городской акимат.

Лекарства без рецептов и штрафы на 15,7 млн теңге

В Шымкенте работают 868 объектов, занимающихся фармацевтической деятельностью. Из них 650 аптек.

За девять месяцев 2026 года проверки выявили 73 нарушения. Возбуждено 53 административных дела, общая сумма взысканных штрафов превысила 15,7 млн теңге. По итогам 34 проверок выданы предписания об устранении нарушений.

Среди наиболее распространенных проблем продажа рецептурных препаратов без рецептов, незаконная фармацевтическая деятельность, хранение и реализация незарегистрированных лекарств.

Особое внимание проверяющие уделяют случаям незаконной продажи препаратов, предназначенных для бесплатного лекарственного обеспечения населения.

При этом в акимате не уточнили, сколько нарушений пришлось на каждую категорию.

Проверить сведения о лекарстве и его предельную цену жители могут через мобильное приложение NAQTY ONYM. Для контроля оборота препаратов действует система маркировки ISMET.KZ.

Если человек столкнулся с нарушением при продаже лекарств, он может направить жалобу через e-Otinish.

Качество электроснабжения хотят повысить для 24 тысяч жителей

Еще одна тема касается электричества в жилых районах.

В Шымкенте в 2026 году реализуют восемь проектов по развитию электросетей. Работы продолжаются в жилых массивах Сайрам, Сауле и Кайнарбулак. Параллельно к электроснабжению подключают промышленные объекты.

По расчетам акимата, после выполнения проектов качество подачи электричества должно повыситься примерно для 24 тысяч жителей.

Отдельное обновление сетей предусмотрено инвестиционной программой ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

Планируется модернизировать подстанции, кабельные и воздушные линии, установить 2350 приборов автоматизированного учета электроэнергии.

Еще один проект намечен в рамках национальной программы обновления энергетического и коммунального секторов.

К концу года уровень износа электросетей Шымкента рассчитывают снизить до 56,2%.

Более четырех тысяч улиц готовят к зимней уборке

В холодный сезон на уборку снега и борьбу с гололедом планируют направить 617 единиц специальной техники и около трех тысяч работников.

Им предстоит обслуживать 474 магистральные и 3632 внутриквартальные улицы. Всего 4106 улиц.

Для обработки дорог подготовили 32,1 тыс. кубометров песка и 24,9 тыс. тонн соли.

Дополнительно собираются закупить еще 14,8 тыс. кубометров песка и семь тысяч тонн соли.

В пяти районах города определили основные маршруты снегоуборочной техники. Для вывоза снега выделяют специальные площадки и готовят свободные земельные участки.

Более миллиона госуслуг через ЦОНы и зоны самообслуживания

С начала года через центры обслуживания населения Шымкента оказали свыше 679 тысяч государственных услуг. Еще более 347 тысяч услуг жители получили через зоны самообслуживания.

По информации филиала госкорпорации «Правительство для граждан», через нее доступны 91,8% государственных услуг, предусмотренных соответствующим реестром.

В городе заработал цифровой офис обслуживания населения с технологиями искусственного интеллекта. Посетители могут самостоятельно получать услуги через терминалы и планшеты либо обращаться к специалистам.

Продолжается цифровизация регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений.

За девять месяцев в сфере социального обеспечения оказали 91,3 тысячи государственных услуг. Большую часть из них назначают проактивно, без отдельного заявления гражданина.

По итогам совещания аким Шымкента поручил усилить контроль за качеством государственных услуг и соблюдением требований в аптечной сфере, не затягивать реализацию проектов электроснабжения и завершить подготовку коммунальных служб к зимнему сезону.