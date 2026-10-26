Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вернулась на родину

Лауреатка Нобелевской премии мира и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вернулась в Венесуэлу после почти года отсутствия.

Я здесь. Я с вами, — написала она в соцсети X 25 октября.

По данным пресс-службы политика, после возвращения Мачадо посетила мессу в штате Лара, примерно в 400 километрах от столицы Каракаса. Также были опубликованы фотографии, на которых она запечатлена в окружении сторонников.

Мачадо стала одной из ключевых фигур протестов против правительства Николаса Мадуро. После президентских выборов 2024 года она оспаривала объявленную победу Мадуро и была вынуждена скрываться, опасаясь ареста.

В декабре 2025 года политик покинула Венесуэлу. Позднее американские военные захватили Мадуро в Каракасе и доставили его в США. В последнее время Мачадо жила в Панаме. Как сообщает Reuters, намерение оппозиционного лидера вернуться на родину вызвало недовольство в Вашингтоне и может осложнить отношения между США и Венесуэлой.